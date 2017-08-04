В Киеве психически больной жестоко убил отца, мать и двоих сестер

Отмечается, что на 9-м этаже 9-ти этажного дома было найдено три женских и один мужской трупа.

Дом, где произошли убийства espreso.tv

В пятницу, 4 августа, в Голосеевском районе Киева в квартире многоэтажного дома произошло жестокое убийство четырех человек.

Об этом идет речь в сообщении espreso.tv.

Отмечается, что на 9-м этаже 9-ти этажного дома было найдено три женских и один мужской труп. Там же полицейские обнаружили и вероятного убийцу — человека, который состоит на учете в психдиспансере.

Он признался, что вчера убил четырех человек, постирал свой окровавленную одежду и все это время находился вместе с телами своих убитых родителей и двух сестер.

Полицию вызвали знакомые погибших, которые начали беспокоиться, что никто не отвечает на звонки и не открывает дверь квартиры.

Мужчина задержан, на месте работают следователи, эксперты-криминалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони убили 87-летнюю старушку и подожгли ее квартиру.

Фото: espreso.tv.