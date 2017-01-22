В Киеве пьяная женщина на иномарке устроила ДТП, муж угрожал "калашом"

Авария случилась в Святошинском районе столицы.
Об этом пишет Эспрессо.TV.
В то же время издание уточнило, что авария случилась на бульваре Кольцова.
"Женщина за рулем Hyundai Elantra пыталась затормозить перед пешеходным переходом", — отметили журналисты.
Потом машину развернуло на 180 градусов, она врезалась в Chevrolet и Nissan. Алкотестер показал 1,12 промилле у женщины-водителя, на месте аварии собрались около 100 местных жителей, приехало три полицейских патруля.
"Пассажир Hyundai, который оказался мужем виновницы ДТП, сначала угрожал им автоматом Калашникова, а затем пересел за руль и пытался уехать с места аварии", — рассказали свидетели ДТП.
В автомобиле виновницы аварии было найдено огнестрельное оружие, которым, по словам очевидцев, пассажир иномарки угрожал им расправой. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Ранее в Киеве пьяный водитель на Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро "Харьковская". Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места ДТП, можно здесь.
Фото: espreso.tv