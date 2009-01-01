В Киеве пьяный лихач на BMW снес светофор и слетел в кювет, фото с места ДТП

Авария случилась прошлой ночью в Оболонском районе столицы.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В ночь на среду, 31 мая, в Оболонском районе Киева пьяный водитель на BMW не справился с управлением, снес светофор и, мужчина отказался от госпитализации.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

Издание уточнило, что авария произошла на площади Тараса Шевченко.

"В результате проведенного теста в крови (водителя — Ред.) обнаружено 1.52 промилле алкоголя, что в 7.5 раза превышает норму", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе площади Тараса Шевченко столкнулись легковой автомобиль и маршрутка с пассажирами, тогда пострадали 10 человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua