В Киеве пьяный лихач на BMW снес светофор и слетел в кювет, фото с места ДТП

Авария случилась прошлой ночью в Оболонском районе столицы.
Об этом пишет dtp.kiev.ua.
Издание уточнило, что авария произошла на площади Тараса Шевченко.
"В результате проведенного теста в крови (водителя — Ред.) обнаружено 1.52 промилле алкоголя, что в 7.5 раза превышает норму", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что в Киеве в районе площади Тараса Шевченко столкнулись легковой автомобиль и маршрутка с пассажирами, тогда пострадали 10 человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua