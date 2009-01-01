В Киеве пьяный лихач на иномарке повредил три авто, есть пострадавший

Авария случилась вчера в Печерском районе столицы.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В понедельник, 28 августа, в Печерском районе Киевана Mazda врезался в одну машину, а еще две — задел, пострадал один человек.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что авария произошла на бульваре Дружбы Народов.

"… водитель решил обмыть купленную сегодня (28 августа — Ред.) Mazda, выпил и поехал кататься по городу", — говорится в статье.

На бульваре лихач врезался в Renault, задел Daewoo и BMW. Пострадал один из пассажиров авто. "Виновник полез в драку… У водителя Mazda признаки сильного алкогольного опьянения...", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве водитель-иностранец на легковушке с литовскими номерами насмерть сбил мужчину-велосипедиста, 1976 года рождения. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua