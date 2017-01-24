В Киеве пьяный на микроавтобусе наехал на полицейскую, оформлявшую ДТП

Также пострадала женщина-водитель, она находится в коме.

Место происшествия espreso.tv

Во вторник, 24 января, в Киевена микроавтобусе наехал на девушку-полицейскую и женщину, которые находились на проезжей части при оформлении ДТП.

Об этом пишет Эспрессо.TV.

Издание уточнило, что авария произошла на ул. Электротехнической, злоумышленник поехал дальше, его преследовал, а позже остановил другой коп.

"Полицейские прибыли на ДТП, которое произошло между ZAZ Vida и Daewoo. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки", — отметили журналисты.

По их данным, на проезжей части находились водитель первой машины и сотрудница полиции. На большой скорости на них наехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальше. Женщину-шофера госпитализировали в критическом состоянии.

У пострадавшей травма позвоночника, она в коме. Девушка-полицейская попала в больницу с ушибом коленей. Второй коп, который находился в патрульном авто, начал преследовать микроавтобус, через несколько километров он заблокировал иномарку.

Место происшествия espreso.tv

Ранее сообщалось, что возле Ксаверовки Киевской области военнослужащий, ехавший на "Волге", влетел в "Таврию". Водитель и два пассажира последней машины погибли на месте происшествия.

Фото: espreso.tv