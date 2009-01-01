В Киеве расстреляли машину бизнесмена с двумя детьми, опубликованы фото и видео с места трагедии

В результате стрельбы девочка получила огнестрельное ранение руки, мальчик — ноги, их жизни здоровью ничего не угрожает.
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел возле дома водителя на парковке.
На месте работали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции. В ходе осмотра места происшествия, правоохранители предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно — из пистолета Макарова.
Детей, которые находились в салоне авто, доставили в Охматдет.
В результате стрельбы девочка, 2008 г.р., получила огнестрельное ранение руки, мальчик 2011 г.р., — ноги, им была оказана необходимая медицинская помощь, их жизни здоровью ничего не угрожает.
По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 УК.
"Личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом", – сказано в сообщении.
Между тем СМИ выяснили, что убитым бизнесменом оказался Александр Ряжев — одесский бизнесмен с сомнительной репутацией, сообщает "Обозреватель".
Мужчина получил четыре огнестрельных ранения, среди которых были смертельные. "Он умер по дороге в больницу", — уточняется в сообщении.
Так как целью стрелка был Ряжев, практически все попадания пришлись на водительскую дверь и дети были ранены не смертельно.
По информации из открытых источников, Александр Ряжев, также известный как "Беня", был замешан в рейдерском захвате здания "Облпотребсоюза" в Одессе и универмага "Днепровский" в Киеве. Занимался ресторанным бизнесом. В 2007 году баллотировался в Раду по спискам "Аграрной Украины".
На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм.
Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев события, проводится тщательный осмотр прилегающей территории. Усилия правоохранителей направлены на установление всех подробностей происшествия и лиц, причастных к убийству.
Фото; видео: kyiv.npu.gov.ua