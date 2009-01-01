В Киеве расстреляли машину бизнесмена с двумя детьми, опубликованы фото и видео с места трагедии

В результате стрельбы девочка получила огнестрельное ранение руки, мальчик — ноги, их жизни здоровью ничего не угрожает.

в Голосеевском районепо ул. Антоновича расстреляли Mercedes-Benz CLS: водитель умер на месте, двое детей госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел возле дома водителя на парковке.

На месте работали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции. В ходе осмотра места происшествия, правоохранители предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно — из пистолета Макарова.

Детей, которые находились в салоне авто, доставили в Охматдет.

В результате стрельбы девочка, 2008 г.р., получила огнестрельное ранение руки, мальчик 2011 г.р., — ноги, им была оказана необходимая медицинская помощь, их жизни здоровью ничего не угрожает.

По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 УК.

"Личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом", – сказано в сообщении.

Между тем СМИ выяснили, что убитым бизнесменом оказался Александр Ряжев — одесский бизнесмен с сомнительной репутацией, сообщает "Обозреватель".

Мужчина получил четыре огнестрельных ранения, среди которых были смертельные. "Он умер по дороге в больницу", — уточняется в сообщении.

Так как целью стрелка был Ряжев, практически все попадания пришлись на водительскую дверь и дети были ранены не смертельно.

По информации из открытых источников, Александр Ряжев, также известный как "Беня", был замешан в рейдерском захвате здания "Облпотребсоюза" в Одессе и универмага "Днепровский" в Киеве. Занимался ресторанным бизнесом. В 2007 году баллотировался в Раду по спискам "Аграрной Украины".

На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм.

Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев события, проводится тщательный осмотр прилегающей территории. Усилия правоохранителей направлены на установление всех подробностей происшествия и лиц, причастных к убийству.

Фото; видео: kyiv.npu.gov.ua