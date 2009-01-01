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В Киеве пьяные цыгане напали на копов, разбили лобовое стекло авто: фото с места происшествия

Сегодня, 16:10

Инцидент случился прошлой ночью в Святошинском районе столицы.

Киев,драка,полицейские,ромы
Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua
В ночь на вторник, 5 сентября, в Святошинском районе Киева пьяные цыгане напали на полицейских после просьбы не шуметь, злоумышленники разбили лобовое стекло служебного автомобиля.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что инцидент случился на ул. Зодчих в час ночи.

"Четыре наиболее буйных кинулись в драку и разбили лобовое стекло патрульного Toyota Prius", — отмечается в сообщении.

Только после этого копы начали решительно действовать и уложили буянов на землю. Некоторые участники драки получили телесные повреждения, приехавшие медики оказали им помощь.

Ранее в Киеве задержали четырех разбойников, которые длительное время нападали на местных предпринимателей. Позже в столице Шевченковский райсуд избрал им меру пресечения в виде ареста. 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Теги:  
Киев, драка, полицейские, ромы
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