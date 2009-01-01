В Киеве пьяные цыгане напали на копов, разбили лобовое стекло авто: фото с места происшествия

Инцидент случился прошлой ночью в Святошинском районе столицы.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что инцидент случился на ул. Зодчих в час ночи.
"Четыре наиболее буйных кинулись в драку и разбили лобовое стекло патрульного Toyota Prius", — отмечается в сообщении.
Только после этого копы начали решительно действовать и уложили буянов на землю. Некоторые участники драки получили телесные повреждения, приехавшие медики оказали им помощь.
Ранее в Киеве задержали четырех разбойников, которые длительное время нападали на местных предпринимателей. Позже в столице Шевченковский райсуд избрал им меру пресечения в виде ареста.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua