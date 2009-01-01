В Киеве российский дипломат сбил женщину на пешеходном переходе — СМИ

Женщину с ушибом грудной клетки и переломом запястья доставили в больницу.

Facebook.com В Киеве на перекрестке улиц Старонаводницкой и Кутузова атташе Посольства РФ в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на автомобиле Volkswagen Passat D 001 161 на пешеходном переходе наехал на женщину и пытался избежать огласки.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По его информации, гражданку Украины с ушибом грудной клетки и переломом запястья доставили в 17-ю больницу.

Российский дипломат пытался избежать огласки и законной ответственности, предлагая пострадавшей деньги при условии отказа от претензий с ее стороны.

По словам очевидцев, в машине российского дипломата находилась девушка, гражданка Украины.

Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство и проинформировала МИД Украины.

Напомним, в Дарницком районе Киева нарушитель на автомобиле сбил человека на пешеходном переходе, пострадавшего отбросило на Peugeot, а потом — под колеса Mercedes, лихач скрылся.