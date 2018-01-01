В Киеве Сбербанк России осуществил рейдерский захват ТРЦ "Магеллан" – СМИ

Ситуация не разрешается уже третий день.

В столице группа неизвестных лиц с оружием совершила рейдерский рейдерский захват помещений торгово-развлекательного центра "Магеллан" в пользу "Сбербанка России", об этом сообщил адвокат арендатора и частичного владельца помещений ТРЦ "Магелан" Алексей Суткевич, пишет Hubs

По информации адвоката компании-владельца ТРЦ Дмитрия Лошакова, "как стало известно от сотрудников полиции "титушек" наняли представители Сьербанка России, который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ Магеллан".

Он подчеркнул, что титушки" Сбербанка России угрожают посетителям и сотрудникам арендаторов ТРЦ уже третий день, полиция не предприняла никаких мер по восстановлению порядка.

Как сообщают сотрудники ТРЦ, по состоянию на 4 июня молодые люди угрожают арендаторам и требуют подписать договор на аренду с якобы новым владельцем. Гипермаркет Ашан остается закрытым.

Кроме того, помимо помещений, по которым идут судебные разбирательства, Сбербанк также захватил земельный участок и недвижимость третьей компании, никак не задействованной в судебном споре.

Судебные исполнители, по данным журналистов, при совершении данных действий отсутствовали. В частности, как сообщал Finclub, нападавшие оккупировали трансформаторную подстанцию возле торгового центра. Они наотрез отказались пускать в нее представителей ООО "Шейк", которым принадлежит помещение. Адвокат ООО "Шейк" Алексей Суткевич подтвердил, что "Шейк" владеет трансформаторной подстанцией, а также арендует помещения в ТРЦ "Магеллан", к которым по сегодняшний день не имеет доступа.

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