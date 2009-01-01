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В Киеве сбили велосипедиста, умер на месте ДТП

Сегодня, 15:33

Авария произошла сегодня днем на Столичном шоссе.

Киев,ДТП,велосипедист,сбили,умер,авария
Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua
В субботу днем, 9 сентября, в Голосеевском районе Киева автомобиль, по предварительным данным, — Mersedes Sprinter — сбил мужчину-велосипедиста, пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария случилась на Столичном шоссе.

"... сбит мужчина-велосипедист. "Скорая" прибыла достаточно быстро, длительное время врачи боролись за жизнь мужчины и не смогли спасти", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце августа в центре Киева сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем машины марки Bentley, сбил 31-летнего пешехода, последний получил травмы и попал больницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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Киев, ДТП, велосипедист, сбили, умер, авария
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