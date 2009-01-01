В Киеве сбили велосипедиста, умер на месте ДТП

Авария произошла сегодня днем на Столичном шоссе.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что авария случилась на Столичном шоссе.
"... сбит мужчина-велосипедист. "Скорая" прибыла достаточно быстро, длительное время врачи боролись за жизнь мужчины и не смогли спасти", — отмечается в сообщении.
Напомним, в конце августа в центре Киева сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем машины марки Bentley, сбил 31-летнего пешехода, последний получил травмы и попал больницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua