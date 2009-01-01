В Киеве сгорел Audi водителя экс-министра — СМИ

Рассматривается несколько версий повреждения авто.

Поврежденное авто facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве сгорел автомобиль Audi водителя бывшего министра инфраструктуры, на нем чиновника периодически возили.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на осведомленных источников.

Агентство уточнило, что пока неизвестно, в результате чего повреждено авто, рассматриваются версии поджога и короткого замыкания.

"По словам очевидцев, машина могла сгореть в результате взрыва… Пивоварский на вопрос… об инциденте пока не ответил", — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что в Соломенском районе Киева взорвался и загорелся припаркованный Audi, также немного повреждены еще два авто, которые стояли рядом, обошлось без жертв и пострадавших.