В Киеве силовики ликвидировали схему вывода денег в офшоры

Сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016-2017 годах, составляет более 800 млн грн.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией раскрыли в Киеве схему незаконного вывода капиталов в оффшорные компании в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности.

"За пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016-2017 годах, составляет более 800 млн гривен", — сообщили в СБУ.

В ходе 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделки и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности.

У организаторов схемы изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам в фиктивных СХД, удостоверенных ею.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, в Днепре на крупной взятке погорели чиновники из исполнительной службы.

фото: ssu.gov.ua