В Киеве скоро подскочит температура — синоптик

Завтра в столице осадки не ожидаются, отметила Диденко.

Фонтаны на столичном Майдане Независимости, иллюстрация kievcity.gov.ua

Cиноптикспрогнозировала, что в четверг — 21 сентября — в Киеве температура воздуха подскочит.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что завтра — 19 числа — днем будет около +20 градусов, осадки не ожидаются.

"В среду — дождь и свежо, в четверг снова скачок в столице до +28 градусов. А с пятницы вновь похолодание до +19 +21 градуса", — отметила Диденко.

Напомним, вечером 17 сентября в Черновцах была буря — повалены десятки деревьев, сорваны билборды и повреждены автомобили. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.