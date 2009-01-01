В Киеве скоро подскочит температура — синоптик

Завтра в столице осадки не ожидаются, отметила Диденко.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт уточнила, что завтра — 19 числа — днем будет около +20 градусов, осадки не ожидаются.
"В среду — дождь и свежо, в четверг снова скачок в столице до +28 градусов. А с пятницы вновь похолодание до +19 +21 градуса", — отметила Диденко.
Напомним, вечером 17 сентября в Черновцах была буря — повалены десятки деревьев, сорваны билборды и повреждены автомобили. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.