В Киеве служебная собака помогла найти убийцу, опубликованы фото и видео

Женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В Киеве задержали женщину по подозрению в убийстве сожителя. Раскрыть тяжкое преступление, произошедшее в Дарницком районе на массиве Осокорки, полицейским помогла служебная собака.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы, ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружен мертвый мужчина с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия правоохранители пообщались с 44-летней уроженкой Киевской области — бывшей женой погибшего. Она рассказала: мать 46-летнего киевлянина попросила ее навестить сына, поскольку он два дня не отвечал на телефонные звонки. Когда женщина зашла в летнюю кухню, увидела мужчину на кровати: он был мертв.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опросила местных жителей. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта мужчина умер примерно два дня назад от колото-резаного ранения в грудную клетку.

Служебная собака повела кинолога по следу, к водоему недалеко от дома, а затем привела полицейского к сожительнице потерпевшего, которая находилась у их общих знакомых. Хотя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, через несколько часов правоохранители смогли пообщаться с ней.

Безработная 48-летняя уроженка Днепропетровской области рассказала, что они с мужем употребляли спиртные напитки и выясняли отношения. Не выдержав оскорблений и унижения, женщина схватила нож и ударила сожителя в грудь. Прикрыла убитого покрывалом, нож помыла и выбросила в кусты рядом с водоемом, а сама пошла к знакомым, где все время употребляла алкоголь.

Злоумышленницу задержали, решается вопрос об ее аресте.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что в прошлом году ссора между сожителями тоже закончилась ранением: уроженка Днепропетровской ударила киевлянина ножом в спину и живот. Тогда потерпевший не хотел расследования и не имел никаких претензий к женщине.

Женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, 19 сентября в Киеве четверо в балаклавах расстреляли на мужчину в гараже.

фото; видео: kyiv.npu.gov.ua