В Киеве снова подорожали горячая вода и отопление

Новые тарифы будут распространяться на услуги горячего водоснабжения и централизованного отопления.

В Киеве с 26 июля изменились тарифы на горячую воду и отопление — цена на горячее водоснабжение выросла, а централизованное отопление несущественно подешевело.

Новые тарифы будут распространяться на услуги горячего водоснабжения и централизованного отопления, которые были потреблены с 26 июля 2017 года, сообщает "Киевэнерго".

Цены на горячую воду в Киеве при наличии полотенцесушителей, подключенных к системам и горячего водоснабжения будут составлять – 84,45 грн/м3 (предыдущий тариф — 83,10 грн/м3), а при отсутствии полотенцесушителей — 78,08 грн/м3 (предыдущий тариф — 76,71 грн/м3).

В то же время, цены на центральное отопление в Киеве при наличии домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии — 1 414,45 грн/Гкал (предыдущий тариф — 1 416,96 грн/Гкал).

Напомним, Верховная Рада обязала украинцев установить счетчики тепла и воды во всех домах и квартирах.