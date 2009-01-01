В Киеве снова произошла стрельба, есть раненый: фото с места происшествия

Инцидент случился на Харьковском шоссе.
Об этом говорится на странице полиции столицы в Facebook.
В ведомстве уточнили, что преступление совершено на Харьковском шоссе.
Приехавшие правоохранители изъяли стреляные гильзы, общались со свидетелями.
Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 1 июня в Подольском районе Киева киллер из пистолета выстрелил в чеченского добровольца сил АТО Адама Осмаева, после чего жена активиста Амина Окуева открыла по нападавшему огонь из наградного оружия. Оба мужчины были ранены и попали в столичную больницу.