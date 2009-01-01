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В Киеве снова произошла стрельба, есть раненый: фото с места происшествия

Сегодня, 21:26

Инцидент случился на Харьковском шоссе.

Киев,стрельба,полиция,ранен
Место происшествия facebook.com/Поліція Києва
В Днепровском районе Киева неизвестный ранил мужчину, пострадавшего доставили в больницу.

Об этом говорится на странице полиции столицы в Facebook.

В ведомстве уточнили, что преступление совершено на Харьковском шоссе.

Приехавшие правоохранители изъяли стреляные гильзы, общались со свидетелями.

Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 1 июня в Подольском районе Киева киллер из пистолета выстрелил в чеченского добровольца сил АТО Адама Осмаева, после чего жена активиста Амина Окуева открыла по нападавшему огонь из наградного оружия. Оба мужчины были ранены и попали в столичную больницу.

Фото: facebook.com/Поліція Києва

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Киев, стрельба, полиция, ранен
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