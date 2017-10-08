В Киеве столкнулись пять авто, пострадал человек

Авария произошла на проспекте Победы недалеко от Шулявского путепровода.

Последствия аварии espreso.tv

В Киевепять автомобилей, был госпитализирован один человек.

Об этом пишет espreso.tv.

Издание уточнило, что авария случилась недалеко от Шулявского путепровода в направлении центра.

"Изначально в Mazda влетел Mercedes. Водители других автомобилей начали тормозить, но Volkswagen не успел остановиться и врезался в Mercedes", — говорится в статье.

Потом водитель на Daewoo "догнал" Volkswagen, а Audi ударил Daewoo. В результате ДТП пострадала и госпитализирована пассажирка последней машины, у нее незначительные травмы.

Последствия аварии espreso.tv

Напомним, 5 октября в поселке городского типа Коцюбинское Киевской области иномарка на встречке протаранила маршрутку, погибли три человека, а шесть с различными травмами попали в больницу.

Фото: espreso.tv