В Киеве столкнулись пять авто, пострадал человек

Авария произошла на проспекте Победы недалеко от Шулявского путепровода.
Об этом пишет espreso.tv.
Издание уточнило, что авария случилась недалеко от Шулявского путепровода в направлении центра.
"Изначально в Mazda влетел Mercedes. Водители других автомобилей начали тормозить, но Volkswagen не успел остановиться и врезался в Mercedes", — говорится в статье.
Потом водитель на Daewoo "догнал" Volkswagen, а Audi ударил Daewoo. В результате ДТП пострадала и госпитализирована пассажирка последней машины, у нее незначительные травмы.
Напомним, 5 октября в поселке городского типа Коцюбинское Киевской области иномарка на встречке протаранила маршрутку, погибли три человека, а шесть с различными травмами попали в больницу.
Фото: espreso.tv