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В Киеве суд арестовал чиновника из структуры МВД, устроившегося смертельную аварию

Сегодня, 15:14

Найда не сможет выйти на свободу под залог.

суд, молоток
Судейский молоток, иллюстрация zn.ua
В Киеве Шевченковский районный суд арестовал сотрудника сервисного центра МВД Владимира Найду, который спровоцировал в столице смертельную аварию.

Об этом говорится на странице полиции города в Facebook.

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Надежды Максимец, виновник ДТП будет находиться под стражей 60 суток без альтернативы внесения залога, пишет УНИАН.

Напомним, 13 ноября в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева Владимир Найда на своем авто Mazda вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi, погиб пассажир иномарки, водитель — пострадал

Видео: ТСН

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