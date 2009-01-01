В Киеве суд арестовал чиновника из структуры МВД, устроившегося смертельную аварию

Найда не сможет выйти на свободу под залог.
Об этом говорится на странице полиции города в Facebook.
По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Надежды Максимец, виновник ДТП будет находиться под стражей 60 суток без альтернативы внесения залога, пишет УНИАН.
Напомним, 13 ноября в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева Владимир Найда на своем авто Mazda вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi, погиб пассажир иномарки, водитель — пострадал.
Видео: ТСН