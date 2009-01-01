В Киеве суд арестовал чиновника из структуры МВД, устроившегося смертельную аварию

Найда не сможет выйти на свободу под залог.

Судейский молоток, иллюстрация zn.ua

В Киеве Шевченковский районный суд арестовал сотрудника сервисного центра МВД Владимира Найду, который

Об этом говорится на странице полиции города в Facebook.

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Надежды Максимец, виновник ДТП будет находиться под стражей 60 суток без альтернативы внесения залога, пишет УНИАН.

Напомним, 13 ноября в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева Владимир Найда на своем авто Mazda вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi, погиб пассажир иномарки, водитель — пострадал.

Видео: ТСН