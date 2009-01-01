В Киеве суд арестовал психопата, убившего родителей и двух сестер

Правоохранители изъяли одежду со следами крови, два ножа и топор.

Окровавленный нож, иллюстрация xxivek.com.ua

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 42-летнему

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева сообщает УНИАН.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 Украины (умышленное убийство двух или более лиц).

Как напомнили в прокуратуре, 4 августа правоохранители, прибывшие на место происшествия по вызову родственников, обнаружили в квартире четырех убитых людей: пожилых супругов и двух их дочерей. На месте совершения преступления был задержан 42-летний сын супругов.

На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности одежду со следами крови, 2 ножа и топор. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львове пациент психбольницы захватил в заложники 76 человек.