В Киеве суд продлил арест горе-матери, заморившей голодом годовалого сына

Экспертизой установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии вменяемости.

Суд продлил арест женщины, оставившей без присмотра двух детей Світ 24

В Киеве Голосеевский районный суд продлил до 6 апреля срок содержания под стражей 21-летней женщины, которая оставила без присмотра двух своих малолетних детей

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В ведомстве также отметили, что проведенной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии вменяемости, и в настоящее время не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Как напомнили в прокуратуре, в начале декабря 2016 года уроженка Николаевской области на 9 дней оставила в квартире в Киеве без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вследствие этого мальчик умер, а девочка в бессознательном состоянии была госпитализирована в больницу.

Женщина по результатам расследования уведомлена о подозрении по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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