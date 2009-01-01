В Киеве такси влетело в маршрутку, есть пострадавшие

Авария случилась сегодня утром в Соломенском районе столицы.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В понедельник утром, 25 сентября, в Соломенском районе Киева автомобиль такси, есть пострадавшие.

Об этом говорится на своей странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что авария случилась на ул. Вадима Гетьмана в районе Индустриального моста.

"По предварительным данным, автомобиль Renault Logan… на полном ходу врезался в маршрутку. У легкового автомобиля полностью повреждена передняя часть. Есть пострадавшие", — отмечается в сообщении.

После ДТП образовался огромная пробка от Дорогожичей в направлении Шулявки, движение было парализовано. На месте происшествия работали патрульные полицейские и медики скорой помощи.

Напомним, вечером 24 сентября в Киеве на Столичном шоссе BMW догнал Chevrolet, погиб один человек, водитель первой иномарки скрылся. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua