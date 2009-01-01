В Киеве трое парней с ножом напали на девушку, пытались отобрать сумку

Преступление совершено вчера днем в Шевченковском районе столицы.

Человек с ножом, иллюстрация newsfiber.com

В пятницу днем, 22 сентября, в Шевченковском районе Киева трое парней с ножом, пытались отобрать сумку, но она вырвала свою вещь и убежала.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По его данным, инцидент случился в парке "Нивки", через несколько часов после нападения полицейские задержали злоумышленников, скорее всего, позже их отпустили.

"… подошли с ножом и начали вырывать сумку: двое пытались отобрать сумку, а один стоял рядом и наблюдал. Запугивали убийством, махали ножем. К счастью, девушке удалось вырвать сумку и убежать в сторону проезжей части, они же скрылись в парк...", — отмечается в сообщении.

Напомним, 18 сентября в Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчину-велосипедиста, который вырвал из рук прохожего сумку и скрылся. Узнать больше о происшествии можно здесь.