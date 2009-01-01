В Киеве у мужчины изъяли наркотиков на три миллиона, оружие и боеприпасы, опубликованы фото

В доме киевлянина при санкционированном обыске правоохранители нашли около килограмма каннабиса.

В Киеве у мужчины изъяли наркотики kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские изъяли у мужчины наркотиков на три миллиона гривен, оружие и боеприпасы.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации ГУ НП в Киеве.

Так, во время проведения санкционированного обыска у мужчины изъяли около одного килограмма каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 граммов кокаина, оружие и боеприпасы.

Как сообщается, работники полиции получили оперативную информацию о том, что 27-летний киевлянин занимается продажей наркотических средств. Следователи Подольского управления полиции вместе с сотрудниками управления противодействия наркопреступности Киева провели мероприятия и договорились с мужем о покупке наркотиков. Во время встречи киевлянин занервничал и попытался скрыться, но правоохранители не дали ему такой возможности. При поверхностном осмотре у него изъяли два пакетика с белым порошкообразным веществом. Как пояснил сам задержанный, это — кокаин.

"В доме киевлянина при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет Schmeisser с патронами, снаряженными резиновыми пулями, разрешение на которое истекло в 2015 году, и патроны различных калибров. Мужчину доставили в управление полиции, изъятое направили на экспертизу. Стоимость изъятых наркотиков по розничным ценам черного рынка составляет около трех миллионов гривен", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Готовятся материалы объявления о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке силовики нашли тайник с большим количеством боеприпасов.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.