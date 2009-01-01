В Киеве у нардепа-"радикала" угнали авто

Инцидент случился на прошлых выходных в Голосеевском районе столицы.
Об этом пишет УНН со ссылкой на данные полиции.
Агентство уточнило, что авто угнали со двора дома в столице, где живет политик.
"Mazda CX-5 принадлежит сыну нардепа, а последний только пользовался автомобилем", — отмечается в статье.
Начато производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) Уголовного кодекса.
Напомним, 18 августа у дома замглавы Нацполиции Александра Фацевича в Киевской области был угнан полицейский служебный Lexus GX, позже правоохранители задержали группу автоугонщиков и нашли машину.