В Киеве у нардепа-"радикала" угнали авто

Инцидент случился на прошлых выходных в Голосеевском районе столицы.

Автоугонщик, иллюстрация @depositphotos.com

В ночь на субботу, 9 сентября, в Голосеевском районе Киева у народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко — Виктора Вовка —Mazda CX-5.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные полиции.

Агентство уточнило, что авто угнали со двора дома в столице, где живет политик.

"Mazda CX-5 принадлежит сыну нардепа, а последний только пользовался автомобилем", — отмечается в статье.

Начато производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) Уголовного кодекса.

Напомним, 18 августа у дома замглавы Нацполиции Александра Фацевича в Киевской области был угнан полицейский служебный Lexus GX, позже правоохранители задержали группу автоугонщиков и нашли машину.