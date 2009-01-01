В Киеве у женщины отобрали рюкзак с миллионом

По предварительным данным, полиции будто бы удалось обнаружить автомобиль ВАЗ, на котором скрылись преступники.
Об этом со ссылкой на собственные источники, пишет "Обозреватель".
Ограбление произошло около 11:30 в переулке Демеевский в Голосеевском районе.
Обстоятельства нападения на данный момент не известны.
По предварительным данным, полиции будто бы удалось обнаружить автомобиль ВАЗ, на котором скрылись преступники. Самих бандитов в салоне авто не было.
Напомним, 1 марта, в Киеве на бульваре Дружбы народов возле помещения отделения банка неизвестные отобрали у мужчины более 1 млн грн.
Фото: obozrevatel.com