В Киеве у женщины отобрали рюкзак с миллионом

По предварительным данным, полиции будто бы удалось обнаружить автомобиль ВАЗ, на котором скрылись преступники.

Полиция обнаружила автомобиль ВАЗ. obozrevatel.com

Сегодня, 13 марта, в Киеве у женщины забрали рюкзак, в котором было больше одного миллиона гривен.

Об этом со ссылкой на собственные источники, пишет "Обозреватель".

Ограбление произошло около 11:30 в переулке Демеевский в Голосеевском районе.

Обстоятельства нападения на данный момент не известны.

По предварительным данным, полиции будто бы удалось обнаружить автомобиль ВАЗ, на котором скрылись преступники. Самих бандитов в салоне авто не было.

Напомним, 1 марта, в Киеве на бульваре Дружбы народов возле помещения отделения банка неизвестные отобрали у мужчины более 1 млн грн.

Фото: obozrevatel.com