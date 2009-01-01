В Киеве ушла под землю иномарка, опубликованы фото

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В Соломенском районе Киева, после чего обвалился асфальт, и под землю ушел автомобиль Volkswagen.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По данным журналистов, на место инцидента для извлечения машины приезжали пожарные.

"… в Соломенском районе из-за прорыва трубы провалился под асфальт автомобиль Volkswagen", — отмечается в сообщении.

Напомним, в мае в Оболонском районе Киева — на проспекте Героев Сталинграда — прорвало трубу теплосети, тогда обвалился асфальт, без воды остались не менее 25 домов. Узнать больше о происшествии можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua