В Киеве ушла под землю иномарка, опубликованы фото

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
По данным журналистов, на место инцидента для извлечения машины приезжали пожарные.
"… в Соломенском районе из-за прорыва трубы провалился под асфальт автомобиль Volkswagen", — отмечается в сообщении.
Напомним, в мае в Оболонском районе Киева — на проспекте Героев Сталинграда — прорвало трубу теплосети, тогда обвалился асфальт, без воды остались не менее 25 домов. Узнать больше о происшествии можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua