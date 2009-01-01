В Киеве установят еще 2 тысячи камер видеонаблюдения — Кличко

Столице для обеспечения порядка необходимо большее количество камер, отметил мэр.

В Киеве установят еще 2 тысячи видеокамер auto.ria.com

Система видеонаблюдения, которую продолжают устанавливать в Киеве в рамках программы "Безопасная столица", уже доказала свою эффективность.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Newsone".

Мэр напомнил, что три года назад во время визита в Израиль он ознакомился с работой системы видеонаблюдения Тель-Авива. Похожую систему реализовали и в Киеве в рамках программы "Безопасная столица". За счет городского бюджета и используя опыт израильских специалистов был создан дата-центр. В Киеве уже установлено 4 тысячи интеллектуальных видеокамер: на мостах, в метрополитене, ключевых местах скопления людей, в объектах социальной инфраструктуры, в школах и детсадах. Кроме того, столичные власти подключают к общегородской системе камеры частных заведений.

"До конца года появится еще почти 2 тысячи интеллектуальных камер. Они уже дают эффект. Недавно произошел резонансный случай, когда похитили ребенка из детсада. Используя камеры, полиция быстро установила человека, похитившего ребенка, и его приблизительное местонахождение. В результате оперативных действий полиции ребенка нашли", — отметил Кличко.

Городской голова отметил, что столице для обеспечения порядка необходимо большее количество камер.

"Наша задача — чтобы таких камер было не десятки, а сотни тысяч. В Лондоне, например, установлено около миллиона камер видеонаблюдения. Это является одним из эффективных методов противодействия преступности. Каждый преступник должен знать, что он будет идентифицирован и понесет ответственность за правонарушения", — подчеркнул мэр.