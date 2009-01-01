В Киеве в коллекторе нашли тело мужчины

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины гибели мужчины.

zaxid.net В Киеве на Осокорках в коллекторе нашли мертвого мужчину.

"11 октября в 18:57 поступила информация, что на ул. Срибнокильская, 22, на открытой территории в коллекторе находится тело мужчины", — говорится в сообщении столичного ГУ ГСЧС.

Как отмечается, спасатели достали тело мужчины из коллектора при помощи веревки и передали правоохранителям.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины гибели мужчины.

Напомним, в Киеве в Святошинском районе во дворе жилых домов в теплосети нашли обезглавленное тело человека.