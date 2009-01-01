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В Киеве в мусоропровод жилого дома бросили гранату, опубликованы фото

Сегодня, 11:50
Киев, взрыв, дом < >
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1 / 5 Вдребезги разбит новый стеклопакет. (facebook.com/andreev.solomianka)

Взорвался либо взрывпакет, либо граната — сейчас это выясняют эксперты, говорит депутат Киевсовета

Киев, взрыв, дом
Вдребезги разбит новый стеклопакет. facebook.com/andreev.solomianka
В Киеве на ул. Братьев Зеровых (быв. Краснопартизанская), 1/3 между третьим и четвертым, а также четвертым и пятым этажами 9-этажного жилого дома неизвестные бросили гранату в мусоропровод.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев, пишет Сегодня.

"Это произошло в четверг. Взорвался либо взрывпакет, либо граната — сейчас это выясняют эксперты. Вдребезги разбит новый стеклопакет. Обратите внимание на новоустановленные металлопластиковые окна. Мы еще даже не успели откосы доделать...", — рассказал Андреев.

Туда выезжали сотрудники ГСЧС, которые осмотрели место происшествия.

Напомним, 14 февраля, в Киеве на улице Короленковская на тротуаре прогремел сильный взрыв. Осколки асфальта взлетели на четыре метра вверх. У пешеходов, которые оказались в эпицентре события, обгорела одежда. Один из мужчин получил ожоги лица.

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Киев, взрыв, дом, граната, мусоропровод, Андреев, Киеврада
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