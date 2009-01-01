В Киеве в мусоропровод жилого дома бросили гранату, опубликованы фото

Взорвался либо взрывпакет, либо граната — сейчас это выясняют эксперты, говорит депутат Киевсовета
В Киеве на ул. Братьев Зеровых (быв. Краснопартизанская), 1/3 между третьим и четвертым, а также четвертым и пятым этажами 9-этажного жилого дома неизвестные бросили гранату в мусоропровод.
Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев, пишет Сегодня.
"Это произошло в четверг. Взорвался либо взрывпакет, либо граната — сейчас это выясняют эксперты. Вдребезги разбит новый стеклопакет. Обратите внимание на новоустановленные металлопластиковые окна. Мы еще даже не успели откосы доделать...", — рассказал Андреев.
Туда выезжали сотрудники ГСЧС, которые осмотрели место происшествия.
Напомним, 14 февраля, в Киеве на улице Короленковская на тротуаре прогремел сильный взрыв. Осколки асфальта взлетели на четыре метра вверх. У пешеходов, которые оказались в эпицентре события, обгорела одежда. Один из мужчин получил ожоги лица.