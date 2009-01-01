В Киеве в результате пожара в многоэтажке погиб ребенок

Во время ликвидации пожара пожарные спасли пострадавших мужчину, который госпитализирован с сильными ожогами, и женщину.

В Киеве в результате пожара погиб ребенок @DSNSKyiv

В Киеве в 9-этажном жилом доме во время пожара погиб ребенок.

Об этом сообщает ГосЧС в Facebook.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, на ул. Симиренко, 24 в Святошинском районе. Когда приехали спасатели, то обнаружили, что в квартире, где произошел пожар, находятся люди. В 12:59 пожар был локализован,а в 13:31 — потушен.

"Во время ликвидации пожара пожарные спасли пострадавших мужчину, который госпитализирован с сильными ожогами, и женщину. Также с 9-го этажа были эвакуированы женщина и 2 ребенка. К сожалению, во время пожара погиб 5-летний мальчик", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава. На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства.

Напомним, ранее сообщалось, что под Бахмутом пожар почти полностью уничтожил село.

Фото: @DSNSKyiv.

Видео: Aviavlad Vladimir, @dtp.kiev.ua.