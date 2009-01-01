В Киеве в результате взрыва газа в многоэтажке есть погибшая и пострадавшая

Вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Нацполиции Киева Оксана Блищик в Facebook.
"Вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10: на 9-м этаже произошел взрыв. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.
К сожалению, одна женщина погибла, другую с телесными повреждениями доставили в больницу", — написала Блищик.
Напомним, ранее сообщалось, что 8 июля в результате взрыва газа в Голосеевском районе Киева есть погибшие и пострадавшие.
Видео: Kyiv Operativ.
Фото: Фейсбук О.Блищик.