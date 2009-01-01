В Киеве в результате взрыва газа в многоэтажке есть погибшая и пострадавшая

Вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10.

Последствия взрыва facebook.com/Оксана Блищик

В воскресенье вечером, в результате взрыва в квартире в Соломенском районе Киева погибла одна женщина, вторая госпитализирована.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Нацполиции Киева Оксана Блищик в Facebook.

"Вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10: на 9-м этаже произошел взрыв. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.

К сожалению, одна женщина погибла, другую с телесными повреждениями доставили в больницу", — написала Блищик.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июля в результате взрыва газа в Голосеевском районе Киева есть погибшие и пострадавшие.

Видео: Kyiv Operativ.

Фото: Фейсбук О.Блищик.