В Киеве вандалы снова залили цементом Вечный огонь, опубликованы фото

Вечный огонь залили цементом, а посредине поставили крест.

ТСН

Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в парке Славы.

В ночь на 20 ноября, в центре Киева неизвестные снова залили цементом

Об этом сообщили в полиции Киева, пишет Newsone.ua.

Вандалы вечный огонь залили цементом, а посредине поставили крест.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщает ТСН, вандалов не остановили даже камеры наблюдения, направленные на монумент. Сторож обнаружил повреждение утром, бетон еще не успел затвердеть. На место вызвали работников газовой службы.

Как известно, 7 ноябряВечный огонь в Киеве уже заливали цементом — тогда всю конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.

Тогда полиция Киева возбудила уголовное дело по факту "надругательство над местом захоронения".