Сегодня, 10:44 RSS

В Киеве вандалы снова залили цементом Вечный огонь, опубликованы фото

Сегодня, 09:20
Киев, вечный огонь, цемент < >
< >
1 / 2 (ТСН)

Вечный огонь залили цементом, а посредине поставили крест.

Киев, вечный огонь, цемент
ТСН
В ночь на 20 ноября, в центре Киева неизвестные снова залили цементом Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в парке Славы.

Об этом сообщили в полиции Киева, пишет Newsone.ua.

Вандалы вечный огонь залили цементом, а посредине поставили крест.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщает ТСН, вандалов не остановили даже камеры наблюдения, направленные на монумент. Сторож обнаружил повреждение утром, бетон еще не успел затвердеть. На место вызвали работников газовой службы. 

Как известно, 7 ноябряВечный огонь в Киеве уже заливали цементом — тогда всю конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.

Тогда полиция Киева возбудила уголовное дело по факту "надругательство над местом захоронения".

 

Теги:  
Киев, вандалы, Вечный огонь, цемент
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...