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В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь, опубликованы фото

Сегодня, 10:19
Вечный огонь, цемент < >
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1 / 4 (espreso.tv)

На месте происшествия правоохранители обнаружили восемь пустых ведер с остатками цемента.

Вечный огонь, цемент
espreso.tv
В Киеве, в ночь на 7 ноября, вандалы залили цементом Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в парке Славы.

Утром на линию 102 поступило сообщение от прохожего гражданина. Он рассказал, как заметил, что Вечный огонь залит цементом, пишет Эспрессо.

На месте происшествия правоохранители обнаружили восемь пустых ведер и оскверненный монумент.

Обстоятельства инцидента и информация о причастных лицах сейчас устанавливается правоохранителями.

Стоит отметить, что это уже не первый случай осквернения памятника в парке славы. 

Ранее с постамента Вечного огня в парке Славы вандалы украли фрагмент металлической декоративной отделки.

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Киев, вандалы, цемент, Вечный огонь, Неизвестный солдат, памятник, монумент
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