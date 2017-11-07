В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь, опубликованы фото

На месте происшествия правоохранители обнаружили восемь пустых ведер с остатками цемента.

espreso.tv В Киеве, в ночь на 7 ноября, вандалы залили цементом Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в парке Славы.

Утром на линию 102 поступило сообщение от прохожего гражданина. Он рассказал, как заметил, что Вечный огонь залит цементом, пишет Эспрессо.

На месте происшествия правоохранители обнаружили восемь пустых ведер и оскверненный монумент.

Обстоятельства инцидента и информация о причастных лицах сейчас устанавливается правоохранителями.

Стоит отметить, что это уже не первый случай осквернения памятника в парке славы.

Ранее с постамента Вечного огня в парке Славы вандалы украли фрагмент металлической декоративной отделки.