В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь, опубликованы фото

На месте происшествия правоохранители обнаружили восемь пустых ведер с остатками цемента.
В Киеве, в ночь на 7 ноября, вандалы залили цементом Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в парке Славы.
Утром на линию 102 поступило сообщение от прохожего гражданина. Он рассказал, как заметил, что Вечный огонь залит цементом, пишет Эспрессо.
На месте происшествия правоохранители обнаружили восемь пустых ведер и оскверненный монумент.
Обстоятельства инцидента и информация о причастных лицах сейчас устанавливается правоохранителями.
Стоит отметить, что это уже не первый случай осквернения памятника в парке славы.
Ранее с постамента Вечного огня в парке Славы вандалы украли фрагмент металлической декоративной отделки.