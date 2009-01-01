В Киеве вечером частично перекроют Крещатик в связи с репетицией военного парада

Движение будет перекрыто на время тренировки войск перед парадом ко Дню Независимости.

Репетиция парада ко Дню Независимости. ngu.gov.ua

В Киеве с 16 по 19 августа будет частично перекрываться в вечернее и ночное время улица Крещатик на участке от Бессарабской площади до Европейской площади.

Как сообщает пресс-служба КГГА, улицу частично перекроют с 21:00 16 августа до 02:00 17 августа.

Движение будет перекрыто на время тренировки войск перед парадом ко Дню Независимости Украины. По такой же схеме Крещатик перекроют с 21:00 18 августа до 02:00 19 августа.

Напомним, 14 августа, в Отдельном Киевском полку Президента Украины состоялся строевой смотр техники и вооружения, которые во время празднования 26-й годовщины независимости Украины, с 22 по 27 августа будет демонстрироваться на выставке "Мощь Непокоренных" в Киеве на Крещатике.