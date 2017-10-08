В Киеве во время забега скончался один из участников марафона — СМИ

54-летнему мужчине стало плохо на улице Лаврской.

В Киеве скончался один из участников марафона news24ua.com

В воскресенье, 8 октября, в центре Киева перекрыли движение транспорта в связи с проведением спортивно-массового мероприятия "Киевский международный марафон 2017" ("Wizz Air Kyiv City Marathon").

Как передает корреспондент УНИАН, перекрыта улица Крещатик и прилегающие к ней улицы.

На Европейской площади стоят два автомобиля скорой медицинской помощи, дежурят правоохранители.

По данным Киевской городской государственной администрации, центр города будет перекрыт до 22 часов.

В то же время, по сообщению espreso.tv, в Киеве умер участник спортивно-массового мероприятия "Киевский международный марафон 2017".

54-летнему мужчине стало плохо на ул. Лаврской. Медики, прибывшие на место, не смогли его спасти.

Директор по маркетингу и коммуникациям марафона Виктория Веремеенко сообщила, что информация о смерти одного из участников марафона проверяется. По ее словам, в марафоне принимают участие 10 тысяч человек, а на марафонской дистанции — 1150.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходных в Киеве перекроют 47 улиц из-за марафона.