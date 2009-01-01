В Киеве возле офиса "Национального корпуса" прогремел взрыв, опубликовано видео

Взрывом был поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома.

В Киеве прогремел взрыв Скриншот

В понедельник утром, 22 мая, в Киеве на улице Зои Гайдай на Оболони произошел взрыв в здании, в котором расположен офис партии "Национальный корпус" (ранее называлась "Азов").

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Взрывом был поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили следы взрыва неизвестного предмета. Полицейские выяснили, что взрыв произошел около 04:00, но по линии "102" никаких сообщений от местных жителей или очевидцев происшествия не поступало. В результате инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых следственных действий. Сведения о событии надлежащим образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. После окончания проверки будет дана правовая квалификация инцидента", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия. Причастных к происшествию устанавливают.

Напомним, ракануне в центре Киева неизвестные подорвали офис "Конгресса украинских националистов".

Видео: поліція Києва.