В Киеве вспыхнул пожар в здании института, фото и видео с места происшествия

Инцидент случился в Шевченковском районе столицы.

Место происшествия facebook.com/romabra

В среду вечером, 27 сентября, в Шевченковском районе Киева в здании института Национального университета пищевых технологий

Об этом волонтер и общественный активист Роман Синицын написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что пожарные приехали через семь минут после вызова.

"Пожар на ул. Владимирской, 72 в институте пищевых технологий. На восьмом этаже пожар в лаборатории… ", — сказала УНН начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в столице Светлана Водолага.

Также собеседница агентства заявила, что огонь уже локализован на площади 30 кв. метров. По предварительной информации, спасен один человек.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.

Фото, видео: facebook.com/romabra