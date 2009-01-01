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В Киеве взорвался и сгорел автомобиль, опубликованы фото

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Киев, взрыв, авто -1 < >
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1 / 3 (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В автомобиле водитель был один, никто не пострадал. А вот Volvo сгорела полностью.

Киев, взрыв, авто -1
facebook.com/dtp.kiev.ua
Сегодня, 9 октября, в Шевчековском районе Киева на пересечении улиц Щусева и Берлинского взорвался и сгорел автомобиль Volvo.

"В понедельник, 9 октября, на пересечении улиц Щусева и Берлинского был пожар. Здесь полностью сгорел автомобиль Volvo", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook. 

По словам водителя Владимира, на повороте с улицы Щусева на Берлинского в передней части автомобиля что-то взорвалось, и автомобиль начал гореть. Водитель сразу выскочил из авто и начал спасать вещи.

В автомобиле водитель был один, никто не пострадал. А вот Volvo сгорела полностью.

 Напомним, под Киевом на Бориспольской трассев под колесами грузовика погибла женщина.

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