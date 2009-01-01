В Киеве взорвался и сгорел автомобиль, опубликованы фото

В автомобиле водитель был один, никто не пострадал. А вот Volvo сгорела полностью.
"В понедельник, 9 октября, на пересечении улиц Щусева и Берлинского был пожар. Здесь полностью сгорел автомобиль Volvo", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.
По словам водителя Владимира, на повороте с улицы Щусева на Берлинского в передней части автомобиля что-то взорвалось, и автомобиль начал гореть. Водитель сразу выскочил из авто и начал спасать вещи.
В автомобиле водитель был один, никто не пострадал. А вот Volvo сгорела полностью.
Напомним, под Киевом на Бориспольской трассев под колесами грузовика погибла женщина.