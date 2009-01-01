В Киеве за разгром лотерейных киосков задержали 15 подростков - полиция

В столичной полиции прокомментировали вчерашний инцидент на Нивках
Такое сообщение опубликовано на странице "Полиция Киева" в социальной сети Facebook.
"За противоправные действия правоохранители задержали 15 молодых людей и доставили в управление полиции. Активисты, преимущественно 1999-2003 годов рождения, отказались давать какие-либо показания относительно своих действий, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. После проведения первоочередных процессуальных действий и установления личности доставленных в 23:30 они были отпущены", - говорится в тексте.
В целом, полицейские отмечают, в течение 50 минут в милицию поступило четыре сообщения о повреждении имущества и компьютерной техники в заведениях, продающих лотери только на улице Данила Щербакивского.
Кроме того, в результате инцидента получили телесные повреждения двое полицейских и восемь активистов.
По факту происшествия следственный отдел Шевченковского райуправления полиции было начато уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) УК Украины.