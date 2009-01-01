В Киеве за разгром лотерейных киосков задержали 15 подростков - полиция

В столичной полиции прокомментировали вчерашний инцидент на Нивках

Разбитый лотерейный киоск на улице Щербакивского Facebook

Киевские полицейские определили как хулиганство повреждение активистами заведений по продаже лотерей, произошедшее на улице Данила Щербакивского вечером 20 ноября.

Такое сообщение опубликовано на странице "Полиция Киева" в социальной сети Facebook.

"За противоправные действия правоохранители задержали 15 молодых людей и доставили в управление полиции. Активисты, преимущественно 1999-2003 годов рождения, отказались давать какие-либо показания относительно своих действий, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. После проведения первоочередных процессуальных действий и установления личности доставленных в 23:30 они были отпущены", - говорится в тексте.

В целом, полицейские отмечают, в течение 50 минут в милицию поступило четыре сообщения о повреждении имущества и компьютерной техники в заведениях, продающих лотери только на улице Данила Щербакивского.

Кроме того, в результате инцидента получили телесные повреждения двое полицейских и восемь активистов.

По факту происшествия следственный отдел Шевченковского райуправления полиции было начато уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) УК Украины.