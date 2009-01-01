В Киеве за сутки отравились грибами шесть человек: названы главные признаки

Люди, которые отравились, часто занимаются самолечением.
Об этом сказала директор департамента здравоохранения Дмитрий Турчак, сообщает КГГА.
"Каждый год медики подчеркивают, что отравление грибами может быть смертельно опасным. И несмотря на это далеко не все любители "тихой охоты" придерживаются основных правил сбора и употребления этого продукта", — отметил он.
По словам Турчака, люди, которые отравились, часто занимаются самолечением.
"Важно запомнить основные признаки грибного отравления: тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. При употреблении некоторых видов грибов (красных мухоморов, волокониц), которые поражают нервную систему, могут появиться галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности", — отметил Турчак.
Напомним, ранее сообщалось о массовом отравлении шашлыком в Херсоне, пострадали 16 человек, в том числе и дети.