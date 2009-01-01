В Киеве за сутки отравились грибами шесть человек: названы главные признаки

Люди, которые отравились, часто занимаются самолечением.

Грибной сезон на Киевщине. glavred.info

В Киеве за прошедшие сутки, 11 сентября, госпитализированы шесть человек, которые отравились грибами.

Об этом сказала директор департамента здравоохранения Дмитрий Турчак, сообщает КГГА.

"Каждый год медики подчеркивают, что отравление грибами может быть смертельно опасным. И несмотря на это далеко не все любители "тихой охоты" придерживаются основных правил сбора и употребления этого продукта", — отметил он.

По словам Турчака, люди, которые отравились, часто занимаются самолечением.

"Важно запомнить основные признаки грибного отравления: тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. При употреблении некоторых видов грибов (красных мухоморов, волокониц), которые поражают нервную систему, могут появиться галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности", — отметил Турчак.

Напомним, ранее сообщалось о массовом отравлении шашлыком в Херсоне, пострадали 16 человек, в том числе и дети.