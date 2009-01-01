В Киеве задержали комбата ОУН за стрельбу на "Академгородке"

Драка произошла между Коханивским и Русланом Качмалой с позывным "Рем".

Николай Коханивский. Facebook.com

В Святошинском районе Киева возле станции метро "Академгородк" задержан командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, в 16:50 в дежурную часть поступила информация, что возле станции метро "Академгородок" происходит драка и слышны выстрелы. Туда срочно отправили наряды полиции.

"Предварительно установлено, что там находился Николай Коханивский с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца. В результате у пострадавшего (личность установлена) ранения в спину и ногу (помощь оказали на месте). Оба мужчины доставили в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта", — говорится в сообщении полиции.

Также сообщается, что на месте происшествия в траве обнаружены травматический пистолет ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.

Как рассказала в комментарии "Громадському" жена задержанного, — Екатерина Коханивская — драка произошла между ее мужем и Русланом Качмалой с позывным "Рем".

"Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего собрата. Нас догнал Руслан "Рем", он угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда они начали драться", — рассказала женщина.

Она отметила, что когда "Рем" начал бежать, Коханивский догнал его и во время драки достал травматический пистолет и выстрелил в мужчину, ранив его.

"У него (у Рема, — ред.) ранена или рука или нога", — сказала она. Вскоре начальник патрульной полиции столицы Роман Зозуля подтвердил, что Коханивский задержан.

По словам Зозули, задержание провел патрульный в день своего выходного. Он прогуливался и услышал стрельбу.

О состоянии пострадавшего на данный момент неизвестно.

Как сообщил начальник ГУ НП в г. Киеве Андрей Крищенко, после драки со стрельбой командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский и его оппонент находятся в больнице, сообщает "112 Украина"

"В Коханивского также есть повреждения, нужно проверить их степень", — отметил он.

Пока что, по словам Крищенко, причины возникновения инцидента не установлены, поскольку правоохранители не имели возможности допросить его участников. Это будет сделано сразу, как их осмотрят врачи.

Видео: 112 Украина