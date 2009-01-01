В Киеве задержали мужчину, который угрожал пассажирам метро ножом

Пассажиры, которые находились в вагоне, задержали хулигана и передали его правоохранителям.

На станции киевского метро "Петровка" задержали мужчину, который, угрожая ножом, приставал к пассажирам.

Об этом пишет УНИАН.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, в результате инцидента никто не пострадал.

"Вечером в милицию обратился мужчина с сообщением о том, что незнакомец в вагоне поезда дерзко приставал к девушке. Заявитель сделал ему замечание, на что тот агрессивно отреагировал, достал нож и стал им размахивать", — говорится в сообщении.

Согласно информации, пассажиры, которые находились в вагоне, задержали хулигана и передали его правоохранителям.

"Полиция установила личность злоумышленника, им оказался 36-летний гражданин другого государства. Во время личного досмотра у него изъяли нож и кристаллоподобное вещество, похожее на метадон. Эти вещи направили на проведение экспертного исследования", — сообщили в полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали иностранца по подозрению в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине.