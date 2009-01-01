В Киеве задержали вооруженного грузина из "чеченского батальона"

Инцидент случился на ул. Бассейной, у мужчины были пистолеты и патроны.

Задержанный мужчина facebook.com/KyivOperativ

В Киеве полицейские остановили иномарку с грузинскими номерами, у ее водителя нашли два пистолета и удостоверение Чеченского батальона им. шейха Мансура, который базируется в

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

В то же время издание уточнило, что инцидент случился на ул. Бассейной, мужчина задержан.

"При поверхностном осмотре обнаружили у водителя, гражданина Грузии, два пистолета с боевыми патронами", — отметили журналисты.

Ранее в Киеве трое злоумышленников — "криминальная троица" — напали на мужчину и отобрали, в частности, паспорт, деньги, мобильный телефон, позже их поймали правоохранители. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/KyivOperativ, видео: Kyiv Operativ