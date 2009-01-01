В Киеве задержали женщину, похитившую ребенка из детсада, опубликованы фото и видео

Похитителями оказалась семья из Вышгорода.

Об этом уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил в Facebook.

"Злоумышленница задержана! Ребенка обследуют медики", — написал он.

По его словам, похитителями оказалась семья из Вышгорода. Девушке всего 20 лет! Воспитывалась в неблагополучной семье. Недавно они потеряли своего ребенка и решили похитить чужого ребенка!

Как написал в Twitter глава МВД Арсен Аваков. задержание прошло в Вышгороде.

Только что в Вышгороде полиция нашла похищенного вчера в Киеве 2х-месячного ребенка. Двое похитителей задержаны. С ребенком все в порядке!! pic.twitter.com/sNfZWspXDE — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 октября 2017 г.





За похищение ребенка им грозит до 10 лет лишения свободы по ст. 146 УК.

Напомним, 20 октября, в Оболонском районе Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

фото: facebook.com/KyivOperativ