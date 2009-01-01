Сегодня, 14:49 RSS

В Киеве задержали женщину, похитившую ребенка из детсада, опубликованы фото и видео

Сегодня, 13:55
Киев, задержание < >
< >
1 / 6 (Facebook.com)

Похитителями оказалась семья из Вышгорода. 

Киев, задержание
facebook.com/KyivOperativ
Полицейские задержали женщину, которая похитила младенца в Оболонском районе Киева.

Об этом уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил в Facebook.

"Злоумышленница задержана! Ребенка обследуют медики", — написал он.

По его словам, похитителями оказалась семья из Вышгорода. Девушке всего 20 лет! Воспитывалась в неблагополучной семье. Недавно они потеряли своего ребенка и решили похитить чужого ребенка!

Как написал в Twitter глава МВД Арсен Аваков. задержание прошло в Вышгороде.


За похищение ребенка им грозит до 10 лет лишения свободы по ст. 146 УК.

Напомним, 20 октября, в Оболонском районе Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

фото: facebook.com/KyivOperativ

Теги:  
Киев, задержание, похищение, ребенок, Киев, Вышгород
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...