В Киеве задержан браконьер, который наловил рыбы на 200 тыс. гривен: опубликованы фото

Правоохранители изъяли сотни килограмм рыбы.

Найденная рыба kyiv.npu.gov.ua

В Киевебраконьера, который из реки Днепр сетками (запрещенное орудие) выловил более 300 кг рыбы, по предварительным подсчетам, ее стоимость составляет свыше 200 тыс. гривен.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в столице, ссылаясь на данные замначальника отдела полиции в речном порту "Киев" Руслана Дорошенко.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник орудовал в районе залива, расположенного в Оболонском районе города.

"… запрещенными орудиями — сетками, ловил с лодки рыбу", — отметили в пресс-службе.

При осмотре судна изъяты более 300 кг рыбы: плоскирка, лещи, окуни, судак, бестер и стерлядь (внесена в Красную книгу Украины). Задержанным оказался 44-летний житель Киева, он сознался в содеянном.

Начато производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса. Мужчине грозит штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 марта в Печерском районе Киева полицейские задержали пьяного военнослужащего, у которого нашли взрывчатку, корпусы гранат и запалы к ним. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua