В Киеве задержан грабитель-велосипедист

Инцидент случился в Дарницком районе столицы.

Сотрудники полиции, иллюстрация Скриншот

В понедельник, 18 сентября, в Дарницком районе Киева правоохранители-велосипедиста, который вырвал из рук прохожего сумку и скрылся.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что грабителя обезвредили после того, как он совершил преступление на аллее в одном из парков.

"После обеда наряд реагирования Управления полиции охраны в Киеве прибыл на вызов: на месте к правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что… велосипедист вырвал из рук сумку, где был ноутбук и личные вещи", — отметили в полиции.

Тот также описал злоумышленника. Во время отработки прилегающей территории копы задержали 34-летнего мужчину, пострадавший узнал в нем нападавшего. Начато производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

Ранее в Киеве задержали четырех разбойников, которые длительное время нападали на местных предпринимателей. Позже в столице Шевченковский райсуд избрал им меру пресечения в виде ареста.