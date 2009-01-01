В Киеве задержан наемный убийца, сбежавший из России

Злоумышленника обезвредили сотрудники СБУ после получения сведений Интерпола.

Сотрудники СБУ, иллюстрация facebook.com

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины после получения информации Генерального секретариата Интерпола задержали уроженца Чечни, объявленного в международный розыск за заказные убийства.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

По оперативной информации спецслужбы, после бегства из России задержанный состоял в организованной преступной группировке, которая в Украине занималась вымогательством денег от частных предпринимателей.

"… иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания "Форбс" – гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя-руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах", — привели в СБУ сведения Интерпола.

Напомним, 17 ноября правоохранители задержали и выдворили из Украины четырех иностранцев-криминальных авторитетов, которые незаконно находились на территории нашей страны. Узнать больше об инциденте можно здесь.