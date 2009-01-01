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В Киеве задержан одессит, который с винтовкой с оптическим прицелом направлялся на протесты под ВР

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Киев, оружие, Рада, задержание < >
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При задержании мужчина отказался от каких-либо объяснений и называть свои анкетные данные.

Киев, оружие, Рада, задержание
kyiv.npu.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который направлялся на акцию протеста под Верховной Радой Украины с оружием.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, "у злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож. Его доставляют в управление полиции для установления его личности и проведения первоочередных следственных действий".

При задержании мужчина отказался от каких-либо объяснений и называть свои анкетные данные.

Однако позже начальника Главного управления Нациполиции Киева Андрея Крищенко отметил, что личность мужчины установили:

"Это — житель Одесской области, 1993 года рождения. Пояснил, что оружие приобрел в Одесской области несколько дней назад. С какой целью он приехал в Киев и почему с оружием прибыл на Грушевского, будет установлено в ходе следствия. Оружие отправим на экспертизу", — сказал он. 

Напомним, с 17 октября под стенами Верховной Рады проходит акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы": снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательной системы и создание Антикоррупционного суда.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua 

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Киев, протест, Рада, задержание, винтовка, оружие
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