В Киеве задержан пьяный военный с гранатами и взрывчаткой, опубликованы фото

Инцидент произошел ночью в Печерском районе столицы.

Найденные боеприпасы и взрывчатка kyiv.npu.gov.ua

В ночь на пятницу, 10 марта, в Печерском районе Киевапьяного военнослужащего, у которого нашли взрывчатку, корпусы гранат и запалы к ним.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов.

"Ночью во время отработки территории Печерского района правоохранители заметили двух подозрительных мужчин", — отметили в пресс-службе.

Потом у одного из них обнаружили и изъяли два корпуса гранаты Ф-1, три корпуса РГД-5, четыре запала к ним и около 400 граммов взрывчатки.

По данным полиции задержанным оказался 24-летний уроженец Сумской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности и является военнослужащим. Происхождение боеприпасов он отказался объяснить.

Начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 2 марта в Киеве правоохранители задержали парня, у которого нашли расфасованный в латексные емкости ацетилированный опий общим объемом три литра, он планировал продать наркотик за 600 тыс. гривен.

Фото: kyiv.npu.gov.ua