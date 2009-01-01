В Киеве задержаны циничные разбойники — "грузинские гастролеры", опубликованы фото

Злоумышленников обезвредили вчера, отметил Крищенко.

Правоохранитель и задержанный злоумышленник facebook.com/Андрей Крищенко

Во вторник, 14 ноября, в Киеве правоохранители задержали пять циничных разбойников —

Об этом начальник ГУ Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что вчера злоумышленники, применив оружие и насилие, отобрали у супругов сумку с крупной суммой.

"Когда они били женщину и ломали руку мужчине, никто из них даже подумать не мог, что через час окажутся в наручниках", — говорится в сообщении.

Также правоохранители изъяли у нападавших оружие, машины, на которых они совершали преступления, балаклавы, одежду, мобильные телефоны. "Сейчас мы точно знаем о их причастности к трем аналогичным преступлениям, хотя реально понимаем, что на их счету — более десяти", — добавил Крищенко.

Ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности нашей страны накрыли банду торговцев оружием, клиентов члены преступной группировки искали через Интернет. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/Андрей Крищенко